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يوفنتوس يفضل الانسحاب من صفقة بوجبا

السبت 13/يوليه/2019 - 02:32 ص
يوفنتوس يفضل الانسحاب من صفقة بوجبا
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محمد جمال
 
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انسحب نادي يوفنتوس الإيطالي، من سباق التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقالت صحيفة "ميرور البريطانية"، إن يوفنتوس قرر الانسحاب من الصفقة، وأكد بافل نيدفيد، نائب رئيس السيدة العجوز، أن النادي سيبحث عن أهداف أخرى.


جاء قرار يوفنتوس، عقب الحصول على توقيع الويلزي آرون رامزي لاعب آرسنال، والفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالصيف.


وفضل فريق السيدة العجوز، الانسحاب من الصفقة بسبب المقابل المادي المطلوب من جانب مانشستر يونايتد لحسم صفقة بوجبا، وهو 150 مليون إسترليني، حيث ترى أن الرقم مبالغ فيه جدا.


وأصبح ريال مدريد الإسباني، على مقربة من ضم اللاعب عقب انسحاب منافسه من الصفقة، سعيا منه لتدعيم خط الوسط بالموسم المقبل.
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