تكريم وائل كفوري في مهرجان "بياف" ببيروت (صورة)





كرم مهرجان "بياف" الذي يقام حاليا في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، المطرب اللبناني وائل كفوري، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان.



