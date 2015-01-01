تكريم وائل كفوري في مهرجان "بياف" ببيروت (صورة)
السبت 13/يوليه/2019 - 01:23 ص
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كرم مهرجان "بياف" الذي يقام حاليا في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، المطرب اللبناني وائل كفوري، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان.
ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لتكريم كفوري.
كما كرم المهرجان عددا آخر من النجوم من بينهم الفنان محمد رمضان، والفنانة التونسية لطيفة، وغيرهما.
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