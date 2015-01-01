الزمالك يقترب من التعاقد مع قاهر الأهلي

دخل مسؤولي نادي الزمالك في مفاوضات جادة للحصول على خدمات النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الهلال السعودي والمستبعد من حسابات الفريق في الموسم الجديد بحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية.





وأوضحت الصحيفة السعودية إلى أن اللاعب تلقى 3 عروض بعد خروجه من حسابات الهلال من كل من الوداد البيضاوي المغربي و الوحدة الإماراتي إضافة إلى عرض الزمالك المصري الذي يعتبر الأقوى من بين العروض الثلاثة، وتتجه الإدارة الزرقاء لقبوله.

وأبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك، وأن المفاوضات سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة، يذكر، أن بن شرقى كان معارا إلى لانس الفرنسى موسم 2018 – 2019، ليعود إلى الهلال السعودى مرة أخرى، قبل أن يحدد وجهته المقبلة فى الموسم المقبل، وتوج اللاعب مع فريق الوداد المغربي ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الاهلي المصري موسم 2017.