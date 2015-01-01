لحظة تكريم محمد رمضان في مهرجان "Biaf" (صور)





كرم مهرجان "بياف" الذي يقام حاليا في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الفنان محمد رمضان وذلك خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان.





ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لتكريم محمد رمضان عن مسلسله الأخير "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار شعبى حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيد.





مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.











