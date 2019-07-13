نسب النجاح العامة لباكالوريا 2019 تجاوزت الـ45%
السبت 13/يوليه/2019 - 12:23 ص
مروى الجلاصي
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سجّلت باكالوريا 2019 نسبة نجاح عامة، بلغت الـ45.62%، توزعت بين الشعب كالتالي:
- الرياضيات: 64.99%
- العلوم التجريبية: 57.31%
- علوم الاعلامية: 42.16%
- الرياضة:75.87%
- اقتصاد و تصرف: 35.32%
- التقنية: 50.10%
- آداب: 37.20%
وتصدّرت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 ترتيب المندوبيات، بنسبة نجاح بلغت الـ65.18% تليها المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 بنسبة نجاح 64.28%، ثم المندوبية الجهوية للتربية المنستير بنسبة نجاح عامة 60.46%.
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