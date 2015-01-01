انقطاع المياه عن مدينة أسوان بسبب الإصلاحات

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نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب محابس وإحلال وتجديد بمحطة مياه فريال، مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق (وسط البلد – أطلس – عباس فريد – النفق – شرق البندر)، فضلًا عن ضعف المياه عن باقى المناطق المحيطة، وذلك إعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الحالى وحتى الساعة 11 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 13 يوليو 2019.



وتهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

