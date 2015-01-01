ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انقطاع المياه عن مدينة أسوان بسبب الإصلاحات

السبت 13/يوليه/2019 - 04:41 ص
انقطاع المياه عن مدينة أسوان بسبب الإصلاحات
انقطاع المياه
Advertisements
طباعة
فتح الله رضوان
 
Advertisements
نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب محابس وإحلال وتجديد بمحطة مياه فريال، مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق (وسط البلد – أطلس – عباس فريد – النفق – شرق البندر)، فضلًا عن ضعف المياه عن باقى المناطق المحيطة، وذلك إعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الحالى  وحتى الساعة 11 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 13 يوليو 2019.

وتهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم