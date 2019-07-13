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سكان القاهرة والجيزة يشعرون بهزة أرضية بسيطة

السبت 13/يوليه/2019 - 12:02 ص
سكان القاهرة والجيزة يشعرون بهزة أرضية بسيطة
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شعر عدد من سكان محافظتي القاهرة والجيزة، بهزة أرضية بسيطة منذ قليل.


وقال عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن هزة أرضية بسيطة ضربت عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة. 
نرشح لكم: زلزال يضرب مدينة سيتل الأمريكية
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة سيتل بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن الزلزال وقع، فى الساعة 03:00 صباحا حسب التوقيت المحلي، ووقع مركزه فى منطقة "ثرى ليكس" على بعد 40 ميلا شمال شرق سيتل، وعلى عمق 14 ميلا، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكترونى.


كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر على مقربة من مدينة مونرو بولاية واشنطن، بعد دقائق من ذلك الزلزال.
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