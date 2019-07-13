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"بن خنين": اشتراط المرأة تطليق ضرتها محرم شرعًا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:52 م
بن خنين: اشتراط المرأة تطليق ضرتها محرم شرعًا
الشيخ عبدالله بن خنين
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الفجر السعودي
 
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تحدث الشيخ عبدالله بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء، عن اشتراط المرأة تطليق ضرتها وحكمه في الإسلام.

وأكد "بن خنين"، أن قيام المرأة بهذا محرّم ولا يجوز شرعًا، مؤكدًا أن من تطلب ذلك آثمة، وكذلك من شاركها في هذا الأمر.
وأفاد بأنه لا يحق للزوجة الأولى تضمين ذلك في العقد، ولا يجوز للثانية اشتراط تطليق الأولى.

كما أوضح أن الغيرة موجودة عند النساء عموما، ولكن على المرأة المسلمة كبح جماح هذه الغيرة بتقوى الله واتباع أمره وتعلم أن هذا الأمر في أصله مباح للرجل ما دام قادرا على القيام بحقوق الزوجات فله أن يتمتع بهذا الحق.

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