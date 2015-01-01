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عمرو أديب: سعيد بصعود منتخب الجزائر.. "ماتش ملحمة لعيبة أكلت الأرض"

السبت 13/يوليه/2019 - 05:02 ص
عمرو أديب: سعيد بصعود منتخب الجزائر.. ماتش ملحمة لعيبة أكلت الأرض
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الـ 8 في بطولة الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب الجزائري حقق إنجاز.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من شاهد مباراة الجزائر كان يتابع ملحمة، مضيفًا: "اللاعيبة كانت بتاكل الأرض، وعايزة تكون جديرة بالعلم اللي على صدرها".

وأضاف: "ألف مبروك على الجزائر"، لافتًا إلى أن الجزائر سواء حققت مكسب أو هزيمة فاللاعبين بذلوا مجهود، وأدوا بشكل رجولي، والمصريين سعداء بفوز المنتخب الجزائر.
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