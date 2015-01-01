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أسرة مفقود نياجرا: الجثة التي عثر عليها تعود لـ "قاسم" بنسبة كبيرة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:26 م
أسرة مفقود نياجرا: الجثة التي عثر عليها تعود لـ قاسم بنسبة كبيرة
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الفجر السعودي
 
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قالت أسرة قاسم العدوي مفقود شلالات نياجرا، إن الجثة التي تم العثور عليها في وقت سابق اليوم تحمل علامات تؤكد أنها لقاسم.

وأضاف ماجد عداوي، أحد أقرباء مفقود شلالات في تصريحات صحفية أن المؤشرات الأولية تقول إن الجثة التي تم العثور عليها في كندا عائدة للمفقود قاسم عداوي ولكن لم يوجد حتى الآن تأكيد رسمي.

وأكد على أنهم في انتظار مطابقة البصمات والتصوير، والإعلان بشكل رسمي أنها تعود لقاسم .

وكانت الجثة التي تم العثور عليها لها جسد بالطول نفسه لقاسم والعلامات نفسها التي تم الإبلاغ بها.

وتتابع القنصلية السعودية في نيويورك واقعة اختفاء قاسم العدوي الذي ترك أسرته في سيارته وذهب لالتقاط الصور ولم يعود من حينها.

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