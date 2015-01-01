علاج 490 نخلة من سوس النخيل في الوادي الجديد



أكد وكيل الوزارة، أن المديرية شكلت لجان فنية تتولي متابعة أشجار النخيل من خلال المرور عليه، بالإضافة إلي تدريب المزارعو علي كيفية معرفة الإصابة بالحشرة من عدمه، وطرق المكافحة والوقاية والعلاج، من خلال عدة لقاءات إرشادية نفذتها المديرية.



وأضافوكيل الوزارة بالمحافظة، أن المديرية فصحت 18010 نخلة ورصد إصابة 621 نخلة بالمرض، ونجحت في علاج 490 نخلة أخري، بينما وصل عدد النخيل المقلع الي 131 نخلة، كما وفرت 300 لتر من مبيد " التابفان" لعلاج الإصابة بالمرض.

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن علاج 490 نخلة ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة إعلاميًا باسم "إيدز النخيل".