شاب بالمنوفية يوثق لحظة انتحاره على فيسبوك: "سامحوني أبويا بيعاملني وحش"

شنق شاب نفسه بحبل داخل منزله بقرية كفر بلمشط بمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، بسبب سوء معاملة والده.





وبث الشاب المنتحر عبر موقع التواصل فيسبوك، وكتب منشورا قال فيه إن لجأ إلى الانتحار بسبب سوء معاملة والده له، وطالب أصدقائه بمسامحته.





وصوّر المنتحر لحظة الانتحار بتطبيق البث المباشر، حيث شغل أغاني وأشعل سيجارة ثم صعد على كرسي وشنق نفسه بحبل لفه حول رقبته حتى فارق الحياة.





وتلقي اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بانتحار "إسلام.ح" 22 سنة، من قرية كفر بالمشط بمركز منوف، مستخدمًا فيديو بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وتوجهت قوة من مباحث مركز منوف لمكان الحادث، للاطلاع على ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.



