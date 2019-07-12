هيلي بالدوين تشارك بحملة ترويجية لأزياء Miu Miu

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة هيلي بالدوين في اللقطات الترويجية الرسمية لخط موضة الشتاء والخريف لماركة أزياء Miu Miu العالمية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير الرسمية لموديلات ماركة Miu Miu، التي ظهرت ترديها هيلي ومجموعة من عارضات الأزياء الأخريات.

وتعتبر هذه هي أول حملة ترويج لأزياء تشارك بها هيلي بالدوين منذ زواجها رسميا من النجم جاستن بيبر.