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هيلي بالدوين تشارك بحملة ترويجية لأزياء Miu Miu

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:36 م
هيلي بالدوين تشارك بحملة ترويجية لأزياء Miu Miu
Miu Miu
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أحمد جمال أحمد
 
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ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة هيلي بالدوين في اللقطات الترويجية الرسمية لخط موضة الشتاء والخريف لماركة أزياء Miu Miu العالمية.

 

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير الرسمية لموديلات ماركة Miu Miu، التي ظهرت ترديها هيلي ومجموعة من عارضات الأزياء الأخريات.

 

وتعتبر هذه هي أول حملة ترويج لأزياء تشارك بها هيلي بالدوين منذ زواجها رسميا من النجم جاستن بيبر.


هيلي بالدوين تشارك بحملة ترويجية لأزياء Miu Miu
هيلي بالدوين تشارك بحملة ترويجية لأزياء Miu Miu
هيلي بالدوين تشارك بحملة ترويجية لأزياء Miu Miu
هيلي بالدوين تشارك بحملة ترويجية لأزياء Miu Miu
هيلي بالدوين تشارك بحملة ترويجية لأزياء Miu Miu
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