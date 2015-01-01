بيل يكتسب صداقة هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل وزميله البلجيكي إيدين هازارد، قد شكلّا صداقة غريبة في الموسم التحضيري الحالي لريال مدريد.

وذكرت صحيفة "كواترو" أنه بالرغم من أنّ هازارد جاء ليصبح بديلا للويلزي، لكن كلاهما يقضيان معا وقتا جيدا في جولة ريال مدريد في مونتريال.



