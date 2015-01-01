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بيل يكتسب صداقة هازارد

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:16 م
بيل يكتسب صداقة هازارد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل وزميله البلجيكي إيدين هازارد، قد شكلّا صداقة غريبة في الموسم التحضيري الحالي لريال مدريد.

وذكرت صحيفة "كواترو" أنه بالرغم من أنّ هازارد جاء ليصبح بديلا للويلزي، لكن كلاهما يقضيان معا وقتا جيدا في جولة ريال مدريد في مونتريال.

ومن الممكن أن يكون السبب لذلك تواصلهما في اللغة الإنجيلزية لكن علينا أن نرى إلى متى ستستمر هذه الصداقة. بالرغم من أنّ ريال مدريد يريد التخلص من الويلزي لكن في الوقت الحالي لقد برزت الصداقة بين بيل وهازارد.
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