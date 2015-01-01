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محمود سعد عن مباراة كوت ديفوار والجزائر: "ماتش قتال.. ودموعهم غالية علينا"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:11 م
محمود سعد عن مباراة كوت ديفوار والجزائر: ماتش قتال.. ودموعهم غالية علينا
محمود سعد
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داليا الحسين
 
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علق الإعلامي محمود سعد، على مباراة "كوت ديفوار" و"الجزائر" ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري بركلات الجزاء الترجيحية قائلًا: "ماتش قتال".

وقال"سعد"، خلال تقديمه برنامج "باب الخلق"، على فضائية "النهار"، مساء الجمعة إنه بمجرد أن اشتد القتال داخل المباراة، كسب المنتخب الجزائري حب الجماهير، وبدأ الجميع يتمنى فوزه، متابعًا: "لما دموع اللعيبة نزلت الناس كلها شجعتهم.. دموعهم غالية علينا والحمدلله ربنا نصرهم".

وأضاف أن منتخب الجزائر أدى مباراة جيدة للغاية، ونتمنى لهم التوفيق الجمعة المقبلة، مؤكدًا أن منتخب الجزائر أجبر الجميع على احترامه.
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