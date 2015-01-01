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فيورنتينا يوجه صدمة كبيرة لـ يوفنتوس

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:02 م
فيورنتينا يوجه صدمة كبيرة لـ يوفنتوس
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عمر عبدالعزيز
 
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كرر روكو كوميسو، رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي مراراً على أن الجناح المتألق فيدريكو كييزا، سيبقى على الاقل لموسم آخر مع الفيولا. 

وأشارت التقارير لأن رغبة وكلاء اللاعب المميز ستكون محاولة الإصرار على إمكانية الإنتقال إلى يوفنتوس، كما تم السماح بذلك من طرف المالك السابق للنادي البنفسجي.

الجدير بالذكر أن المالك الجديد لا يعترف بذلك الأمر، وسيكون وكلاء اللاعب إظهار الرغبة مرة اخرى في الانتقال الى اليوفي، بانتظار انهاء المسلسل هناك.
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المزيد عن: يوفنتوس وفيورنتينا يوفنتوس كييزا فيورنتينا روكو كوميسو
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