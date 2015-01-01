"أطفأ النور وتوجه لقسم الشرطة".. كواليس قتل فرد أمن لزوجته بالشيخ زايد





كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل فرد أمن لزوجته خنقا، بمنطقة الشيخ زايد، وتبين أنه حال تواجد "رانا. م"، 28 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة بشقة والدها بالحي الأول، المجاورة الخامسة، دائرة قسم الشيخ زايد، توجه إليها زوجها "محمد . س"، 30 سنة، فرد أمن إداري بشركة، ومقيم بمنطقة ارض اللواء، لعقد جلسة صلح بينهما ورجوعها إلى منزلها، بعد خصام دام 11 شهرا، لكنها رفضت الرجوع صحبته ما دفعه إلى خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.وأضافت التحقيقات أن الزوج بعد تأكده من وفاتها، تحصل على هاتفها المحمول، بعد تخلصه من شريحة الهاتف، ثم أغلق إضاءة الشقة، والباب، وتوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد، لتسليم نفسه.كانت توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن فرد الأمن المتهم بقتل زوجته خنقا، يمتلك "جيم"، وكان متزوج من المجني عليها منذ 11 عاما، وكان دائما يوجد بينهما خلافات لتركها منزل الزوجية، للمكوث مع أسرتها لعملها مع والدها في مجال التجارة.وتابعت التحريات، أنها منذ 11 شهرًا تشاجرت مع زوجها وتركت له المنزل، لتقيم صحبه أسرتها، مشيرة إلى أن الزوج حاول مصالحتها، للرجوع إلى المنزل لكنها كانت ترفض.وأوضحت التحريات إلى أنه عقد جلسة للصلح بينهما، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الزوج بقتل زوجته خنقا.وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بورود بلاغا من محمد عطا موظف بالمعاش باكتشافه مقتل ابنة شقيقة زوجته بمسكن والدها في الحي الأول بدائرة القسم.وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والرائد محمد المسلمي معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين فرد أمن وزوجته، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، قام على إثرها بخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.