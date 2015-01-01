عكاشة محذرًا المصريين: "أي حاجة هتعملوها غير العمل والإنتاج هترجعكم 50 سنة للوراء"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الوضع في الوطن العربي مضطرب، معقبا أن الوطن العربي على فوهة البركان، ومصر هى منتصف الوطن العربي.





وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن المصريين استوعبوا الدرس، وادركوا أن أي هدف لديهم غير العمل والإنتاج "هيرجعهم 50 سنة للوراء"، مضيفا: "اللي مش مصدقني يضرب راسه في الحيط".



