ساري يحدد بديل كانسيلو لقيادة دفاع يوفنتوس

يبقى مستقبل النجم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس الإيطالي في الميزان، كما تشير صحيفة "سكاي سبورت" ونادي يوفنتوس من جهته يمكن أن يقبل بعرض من الـ 55 مليون يورو لظهيره البرتغالي.





ومازال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أبرز المهتمين باللاعب خلال الفترات الماضية، مع ارتباطه بفرق أخرى يتقدمها برشلونة الإسباني ثم بايرن ميونخ الألماني.





لكن على كل حال بحال خروجه كانسيلو، ومع اسم ماتيو دارميان الذي يتداول من سنوات عديدة كخيار منخفض التكلفة، لتدعيم الجبهة اليمنى.



