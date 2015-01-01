ساري يحدد بديل كانسيلو لقيادة دفاع يوفنتوس
الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:55 م
عمر عبدالعزيز
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يبقى مستقبل النجم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس الإيطالي في الميزان، كما تشير صحيفة "سكاي سبورت" ونادي يوفنتوس من جهته يمكن أن يقبل بعرض من الـ 55 مليون يورو لظهيره البرتغالي.
ومازال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أبرز المهتمين باللاعب خلال الفترات الماضية، مع ارتباطه بفرق أخرى يتقدمها برشلونة الإسباني ثم بايرن ميونخ الألماني.
لكن على كل حال بحال خروجه كانسيلو، ومع اسم ماتيو دارميان الذي يتداول من سنوات عديدة كخيار منخفض التكلفة، لتدعيم الجبهة اليمنى.
وأشارت صحيفة "سكاي" إلى أن ساري قد يراهن على حل من الداخل وهو خوان كوادرادو بهذا المركز بدلاً من لاعب مانشستر يونايتد.
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