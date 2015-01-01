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تعرف على موعد استقبال عزاء والدته الفنانة داليا مصطفى

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:56 م
تعرف على موعد استقبال عزاء والدته الفنانة داليا مصطفى
داليا مصطفى
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الفجر الفني
 
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استقرت أسرة الفنانة داليا مصطفى، على يوم الأحد المقبل ليكون موعد استقبال العزاء في والدتها التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

وتستقبل الأسرة العزاء بعد صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بجوار مستشفى زايد التخصصي.


وكانت داليا مصطفى قد طالبت متابعيها عبر حسابها الشخصى على "انستجرام"، بالدعاء لوالدتها لمرضها، وكتبت: "ادعو لأمى.. الدعاء يغير القدر".
 

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