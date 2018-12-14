هبوط الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

شهدت الليرة التركية، اليوم، هبوطا حيث سجلت 1.2 % أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم.

وسجلت الليرة بحلول الساعة (15:15 بتوقيت جرينتش) 5.7460 مقابل العملة الأمريكية، بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 5.7780 .

وشهدت بورصة إسطنبول تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 2.25%، في حين هبط مؤشر القطاع المصرفي 3.2%.