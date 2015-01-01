سامي مختار: 80 % من حوادث الطرق يرجع إلى العامل البشري

قال سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، إن الدولة تحاول مشكورة أن تطور النظم المرورية وقوانين المرور.





وأضاف "مختار"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "همزة وصل"، المذاع على قناة "النيل للأخبار" اليوم الجمعة، أن التوعية وبرامج التوعية شيء هام جدًا، لافتًا إلى أن العامل البشري هو النسبة الأكبر من أسباب حوادث الطرق.



