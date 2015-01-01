جوميز يرحل عن معسكر الهلال .. تعرف على السبب

غادر الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، معسكر أزرق العاصمة، المقام حاليصا في النمسا، في إطار الإستعداد للموسم الجديد.





وأفادت تقارير صحفية سعودية، إن سبب مغادرة المهاجم الفرنسي لمعسكر الزعيم، هو السفر إلى تركيا لإجراء فحوص طبية دورية على أن يعود بعد غد الأحد.





يشار إلى أن جوميز انضم لصفوف الهلال في الموسم الماضي، وحقق أرقاماً مميزة معه إذ سجل 25 هدفاً في مختلف البطولات وصنع 7 أهداف.





وفي السياق ذاته، أشارت “الرياض” إن أزرق العاصمة سيعلن خلال اليومين المقبلين، إنهاء التعاقد مع المدافع الكوري جانغ هيون سو ، على أن يلتحق بمعسكر الفريق العاصمي، بالنمسا لخوض التدريبات.





على جانب آخر، انضم الدكتور غريب الشويعر، اختصاصي تغذية الرياضيين إلى الجهاز الفني لفريق الهلال بعد أن وصل إلى مقر الفريق في مدينة لينز النمساوية.