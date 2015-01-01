برشلونة يمنح جريزمان العقد الأضخم في النادي

تمكن نادي برشلونة الإسباني، من إتمام التعاقد مع النجم البرازيلي أنطوان جريزمان، من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد كسر قيمة الشرط الجزائي بالعقد وهي 120 مليون يورو.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن جريزمان سيكون صاحب أعلى قيمة كسر عقد بالنادي الكتالوني.



