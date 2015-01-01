برشلونة يمنح جريزمان العقد الأضخم في النادي
الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:21 م
عمر عبدالعزيز
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تمكن نادي برشلونة الإسباني، من إتمام التعاقد مع النجم البرازيلي أنطوان جريزمان، من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد كسر قيمة الشرط الجزائي بالعقد وهي 120 مليون يورو.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن جريزمان سيكون صاحب أعلى قيمة كسر عقد بالنادي الكتالوني.
حيث انه في عقد جريزمان مع البارسا ستكون قيمة كسر العقد 800 مليون يورو، وبذلك تكون هذه القيمة الأعلى في البارسا، حتى أعلى من ميسي، حيث تبلغ قيمة كسر عقد ليو 700 مليون يورو.
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