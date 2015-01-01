ترامب يعلن استقالة وزير العمل الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وزير العمل ألكس أكوستا، استقال لاعتقاده أنه بات مصدر إزعاج للإدارة، بسبب تعامله مع قضية انتهاكات جنسية ضد رجل الأعمال جيفري إبستاين قبل عشر سنوات.

وانضم أكوستا إلى ترمب في حديقة البيت الأبيض لدى إعلان الرئيس الاستقالة التي قال إنها جاءت بمبادرة من أكوستا.

وأضاف للصحفيين بينما كان يهم بمغادرة البيت الأبيض في زيارة إلى ولاية ويسكونسن:«اتصل بي ألكس هذا الصباح وأراد مقابلتي، أريدكم أن تعلموا أنها فكرته وليست فكرتي».

وفي حين أشاد به ترمب بوصفه وزيراً رائعاً، قال أكوستا إن استمراره في منصبه سيكون «أنانية».

وقال إن استقالته ستصبح سارية خلال سبعة أيام.