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الأهلي يُنهي أزمة شكوى فنربخشة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:16 م
الأهلي يُنهي أزمة شكوى فنربخشة
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أنهت إدارة النادي الأهلي السعودي أزمة الشكوى التي تقدمت بها نظيرتها  في فناربخشه التركي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن مستحقاته من قيمة جوزيف دي سوزا لاعب وسط الراقي.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن نادي فنربخشة التركي قد وافق بالفعل على جدولة باقي المبلغ وطريقة الدفع التي طرحها الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة أحمد بامعوضه.

وعقد بامعوضه اجتماعاً مع رئيس نادي فناربخشه علي كوش مساء أمس الخميس، لحل تلك الأزمة بشكل نهائي والوصول لما يرضي الطرفين.

وأكدت الصحيفة السعودية أن مستحقات نادي فناربخشه المتبقية من قيمة انتقال دي سوزا للنادي الأهلي هي 21 مليون ريال.
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