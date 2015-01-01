جماهير جلطة سراي تهدد صفقة لاعب الاتحاد

اقترب مهاجم الرأس الأخضر، جاري رودريجيز، نجم نادي الاتحاد، من الإنتقال إلي الدوري التركي، عبر بوابة نادي فناربخشه، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت تقارير صحفية سعودية، إن جماهير جالطة سراي التركي، النادي السابق للاعب الرأس الأخضر، قامت بمهاجمة جاري رودريجيز، وتهديده فور علمها بإقترابه من الإنضمام للنادي الغريم، فناربخشه، لمدة موسم على سبيل الإعارة.





ودشنت جماهير جلطة سراي، حملة لإلغاء متابعة حساب اللاعب عبر موقع تبادل الصور “إنستجرام”.، ليضطر اللاعب فى النهاية إلى إغلاق صفحته عبر تطبيق “إنستجرام”، بعد التهديدات التي تلقاها، وبعد تعرضه لسيل من السباب من جمهور ناديه السابق.



