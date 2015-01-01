تعرف على طريقة توفير الكهرباء في موجهة ارتفاع درجات الحرارة
الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:15 م
الفجر الفني
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قال هاني فوزي، أحد مسئولي الكهرباء بشركة جنوب القاهرة، إن هناك 3 أنواع من العدادات من الممكن أن يتعرف المواطن على القراءة الخاصة به من خلالها، مؤكدًا أن الإيصال يكون به كل ما يخص القراءة والعداد وحجم الاستهلاك.
وأضاف فوزي في تقريره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنه من الممكن أن يعرف المواطن حجم استهلاكه من خلال طرح الاستهلاك القديم من الحديث، موضحًا أهمية اللمبات الليد في ترشيد الاستهلاك لأن مكوناتها مختلفة عن اللمبات العادية.
وأكد فوزي، أن على المواطنين فصل الكهرباء عن أي جهاز لم يستعمل لأن طوال تواجد الفيشة بالكهرباء يتم السحب، ووضع التكيفات على أقل درجة للترشيد أيضًا، فضلًا عن ضرورة التواصل مع الشركة مباشرة وإرسال القراءات كل شهر لتجنب حدوث أخطاء.
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