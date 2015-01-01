الإفراج عن أقدم سجين سعودي في العراق

أطلقت العراق سراح السجين ناصر مشهور الرويلي بعد أن قضى 23 عامًا في سجونها، ليكون أقدم سجين سعودي في العراق.

وقال شقيق” الرويلي ” إن شقيقة وصل بالفعل إلى الرياض بتوفيق من الله عز وجل، ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

يذكر أن ” الرويلي ” دخل العراق عام 1995 لزيارة بعض أقاربه، وتم ضبطه في قضية كيدية أُودع بسببها السجن، وفقًا لما أكده رئيس لجنة المعتقلين السعوديين بالعراق، ثامر البليهد.

وفي عام 2003 حصل على عفو رئاسي وبعد الإفراج عنه كان في طريق عودته للمملكة بعد سجن ثماني سنوات، عندما تعرضت له ميليشيا مسلحة، واعتقلته بتهمة أنه مقاتل أجنبي داخل الأراضي العراقية.