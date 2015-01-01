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الكويت تعلن ضبط خلية للإخوان متورطة في عمليات إرهابية بمصر

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:50 م
الكويت تعلن ضبط خلية للإخوان متورطة في عمليات إرهابية بمصر
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة ضبطت خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى ١٥ عام.

وأضافت الوزارة في بيان لها: قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.

وتابعت: وبعد اجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ولاتزال التحقيقات جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا او تنظيمات إرهابية تحاول الاخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

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