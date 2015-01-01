ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سفارة مصر بلومى تستقبل التوجوليين المشاركين في دورات "وكالة الشراكة"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:33 م
سفارة مصر بلومى تستقبل التوجوليين المشاركين في دورات وكالة الشراكة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قامت السفارة المصرية فى لومى،  باستقبال الكوادر التوجوليين المقرر مشاركتهم فى عدد من دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة الصحفي التوجولي المشارك في الدورة التى تنظمها الوكالة للشخصيات الإعلامية البارزة فى أفريقيا تحت عنوان "الإعلام والتنمية المستدامة" خلال الفترة من 14-27 يوليو 2019.

وذلك في إطار حرص مصر على دعم التنمية بالدول الإفريقية الشقيقة، هذا، وتأتى الدورات المشار إليها فى إطار نشاط الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتقديم الدعم الفنى والمساعدات الإنسانية وبرامج التدريب وبناء القدرات للدول الأفريقية الشقيقة فى مختلف المجالات.

وأعربت السفارة عن آمالها في أن تسهم هذه الدورة وغيرها من الدورات فى بناء قدرات المؤسسات التوجولية من أجل تحقيق التنمية والرفاهية للشعب التوجولى الشقيق.

Advertisements
المزيد عن: سفارة مصر في لومى الوكالة المصرية للشراكة الكوادر التوجوليين الصحفي التوجولي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم