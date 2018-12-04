ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نشرة حوادث "الفجر": جثة فتاة وخطف صيدلي.. وطبيب يطعن والده بأوسيم

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:25 م
نشرة حوادث الفجر: جثة فتاة وخطف صيدلي.. وطبيب يطعن والده بأوسيم
Advertisements
طباعة
داليا عادل
 
Advertisements
شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء بوابة الفجر، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

"طباخ السم بيدوقه".. سقوط صاحب معرض قبل ترويجه 55 تذكرة "هيروين" بالحوامدية

"سكين" و"مريض نفسي".. مفاجآت في طعن طبيب لوالده بأوسيم

العثور على جثة فتاة بالطريق الأبيض في كرداسة

من "صفط اللبن" لـ"الدائري".. رحلة القبض على 4 اختطفوا صيدلانيا لسرقته

حبس عاطلين لسرقتهما شابا والشروع في قتله بالنزهة

ضبط عناصر إجرامية وبحوزتهم 20 لفافة بانجو بالدقهلية

Advertisements
المزيد عن: نشرة حوادث الفجر جثة فتاة بكرداسة 20 لفافة بانجو
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم