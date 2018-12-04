نشرة حوادث "الفجر": جثة فتاة وخطف صيدلي.. وطبيب يطعن والده بأوسيم
الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:25 م
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء بوابة الفجر، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
"طباخ السم بيدوقه".. سقوط صاحب معرض قبل ترويجه 55 تذكرة "هيروين" بالحوامدية
"سكين" و"مريض نفسي".. مفاجآت في طعن طبيب لوالده بأوسيم
العثور على جثة فتاة بالطريق الأبيض في كرداسة
من "صفط اللبن" لـ"الدائري".. رحلة القبض على 4 اختطفوا صيدلانيا لسرقته
حبس عاطلين لسرقتهما شابا والشروع في قتله بالنزهة
ضبط عناصر إجرامية وبحوزتهم 20 لفافة بانجو بالدقهلية
"طباخ السم بيدوقه".. سقوط صاحب معرض قبل ترويجه 55 تذكرة "هيروين" بالحوامدية
"سكين" و"مريض نفسي".. مفاجآت في طعن طبيب لوالده بأوسيم
العثور على جثة فتاة بالطريق الأبيض في كرداسة
من "صفط اللبن" لـ"الدائري".. رحلة القبض على 4 اختطفوا صيدلانيا لسرقته
حبس عاطلين لسرقتهما شابا والشروع في قتله بالنزهة
ضبط عناصر إجرامية وبحوزتهم 20 لفافة بانجو بالدقهلية
Advertisements
المزيد عن: نشرة حوادث الفجر جثة فتاة بكرداسة 20 لفافة بانجو
- أهم الأخبار العالمية يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017
- أهم الأخبار العالمية يوم الأربعاء 7 مارس 2018
- أهم الأخبار العالمية يوم الأربعاء 21 مارس 2018
- أهم الأخبار العالمية يوم 5 أبريل 2018
- أهم الأخبار العالمية يوم 11 أبريل 2018
- إصدار دليل لأولياء الأمور وحظر الهواتف المحمولة.. 8 قرارات جديدة لوزير التعليم
- نشرة أخبار الظهيرة.. رئيس الوزراء يبدي سعادته بمشروع المجمع اللوجستي للأسماك ببورسعيد
- أبرز وأهم أخبار اليوم الثلاثاء 4-12-2018 في محافظة القليوبية
- نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان