يوفنتوس يمهد الطريق لريال مدريد لضم بوجبا بقرار ناري

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن مسئولو نادي يوفنتوس اتخذوا قرارا قويا بشأن التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن يوفنتوس قرر بشكل نهائي الانسحاب من الصفقة، وأكد بافل نيدفيد، نائب رئيس اليوفي، أن النادي سيبحث عن أهداف أخرى.

وكان يوفنتوس قد نجح في ضم صفقتين في وسط الملعب، عقب الحصول على توقيع الويلزي آرون رامزي (آرسنال)، والفرنسي أدريان رابيو (باريس سان جيرمان).

وجاء تراجع إدارة يوفنتوس عن صفقة بوجبا بسبب المقابل المادي المطلوب من جانب مانشستر يونايتد لحسم صفقة بوجبا (150 مليون إسترليني) مرتفع للغاية.

وأصبح الآن الطريق ممهد أمام ريال مدريد بمفرده في الساحة، للتفاوض مع إدارة الشياطين الحمر بشأن الاستغناء عن النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.