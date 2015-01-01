بريطانيا تؤكد أنها لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الجمعة، إن بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران، مع استمرار التوتر بين لندن وطهران، بسبب ناقلة إيرانية محتجزة، ومرور السفن عبر مضيق هرمز.





وقال هنت لتلفزيون سكاي نيوز: "هذا رد فعلنا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة، ونوضح لإيران أننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع".





وسبق لـ "سكاي نيوز"، أن ذكرت بريطانيا سترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج وسط توترات مع إيران.



