"الهجرة" تتواصل مع وزراء التعليم لبحث حل شكوى أبنائنا بالإمارات

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي بدوره تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إن وزارة التربية والتعليم هي الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر في شكوى الجالية المصرية بالإمارات للاطمئنان على مستقبل أبنائهم.



وذلك عقب تلقي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الشكاوى من الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، الصف الثاني عشر المسار المتقدم "علمي علوم وعلمي رياضيات" ثانوية عامة، لعدم قبولهم في بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالامارات إلى اسم "العلوم الصحية".

