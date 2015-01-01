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هذا ما جاء في لقاء الشاهد وسفير مصر بتونس..

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:27 م
هذا ما جاء في لقاء الشاهد وسفير مصر بتونس..
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مروى الجلاصي
 
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إلتقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 بقصر الحكومة بالقصبة، بسفير مصر بتونس نبيل الحبشي.

وتناول اللقاء كيفية توفير أفضل الظروف لتحوّل الجماهير التونسية إلى مصر، لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته ضدّ السنغال، لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المُقامة في مصر حاليا.

وكان رئيس الحكومة قد اتصل بوديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، لتهنئته نيابة عن جميع مكوّنات الوفد بهذا الترشح، وليعلمه بتخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر لمؤازرة المنتخب في لقائه القادمل.

كما أكد هشام بن أحمد وزير النقل لرئيس الجامعة، على جاهيزية الخطوط التونسية لحسن ترتيب الأمور بناء على قرار رئيس الحكومة.
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