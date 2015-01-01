أهالي السويس يشيعون جثمان العميد "سامح فؤاد" في جنازة عسكرية مهيبة (صور)

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شيع أهالي السويس، جثمان العميد سامح فؤاد مدير إدارة التفتيش بمديرية أمن السويس، والذي توفي امس إثر أزمة قلبية خلال تأمين مباراة منتخبي الجزائر وساحل العاج باستاد السويس الرياضي بمسجد الغريب.



وشارك في الجنازة العسكرية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء محمد جاد مدير أمن السويس اللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة المقاومة الشعبية في السويس وعدد من قيادات الجيش والشرطة.



وكان العميد "فؤاد" يتمتع بسمعة طيبة ومحبة أبناء السويس، بسبب تواضعه وتعاملاته الإنسانية مع المواطنين في مختلف المواقع الشرطية التي عمل بها.

