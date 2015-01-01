1 % تراجع في صادرات الصين خلال يونيو

كشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك في الصين، اليوم الجمعة، أن صادرات ثاني أكبر اقتصاد بالعالم تراجعت بنسبة 1.3 بالمائة خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 1.1 بالمائة في الشهر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صادرات الصين سوف تتراجع بنسبة 1.4 بالمائة خلال الشهر الماضي.





وبالنسبة للواردات في الصين، فشهدت كذلك انخفاضاً بنحو 7.3 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي مقابل تراجع نسبته 8.5 بالمائة في مايو السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تشهد واردات الصين هبوطاً بنحو 4.6 بالمائة في الشهر المنقضي.





ويعتبر انخفاض الوادرات الصينية خلال الشهر الماضي بمثابة الهبوط الخامس خلال آخر ستة أشهر.





ويعني ذلك أن فائض الميزان التجارى للصين اتسع إلى 51 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي مقابل 41.7 مليار دولار العجز المسجل في الشهر السابق له.





وكانت التوقعات تشير إلى أن الصين سوف تسجل فائضاً في ميزانها التجاري بنحو 44.65 مليار دولار.





وبالنسبة للفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، فبلغ 29.92 مليار دولار خلال شهر يونيو وهو أعلى من 26.89 مليار دولار المسجلة في الشهر السابق له.





وخلال أول ستة أشهر من العام الحالي، فإن الفائض التجاري لبكين مع واشنطن بلغ 140.48 مليار دولار وهو أعلى من 133.76 مليار الدولار الفائض المسجل بالنصف الأول من 2018.





وبالنسبة للصادرات الصينية بشكل عام خلال النصف الأول من هذا العام، فشهدت نمواً بنسبة 0.1 بالمائة وهو أقل بكثير عن 12.8 بالمائة زيادة المسجلة في نفس الفترة من عام 2018.





أما الواردات، فسجلت هبوطاً 4.3 بالمائة في الأشهر من يناير وحتى يونيو الماضي مقابل نمو 19.9 بالمائة بالفترة المماثلة من العام الماضي.





وبحلول الساعة 8:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة لتصعد العملة الأمريكية إلى 6.8780 يوان.