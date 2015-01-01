ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جيرالدو ينتظم في التدريبات الجماعية غداً

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:15 ص
جيرالدو ينتظم في التدريبات الجماعية غداً
جيرالدو
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدا السبت على ملعب لافينكا ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي.


وكان جيرالدو قد أنهى تدريبات التأهيل البدني التي خضع لها لمدة 48 ساعة عقب انضمامه لمعسكر الأهلي المقام حاليًا في إسبانيا.


يذكر أن الجهاز الفني كان قد منح اللاعب راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.

Advertisements
المزيد عن: جيرالدو الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم