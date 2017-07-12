حكايات اليوم.. ريتشارد قلب الأسد يحتل عكا.. وميلاد مهدي عاكف

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 12 يوليو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر، أبرزها فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 1998، فضلا عن ميلاد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان الراحل.

ريتشارد قلب الأسد يحتل عكا

تمكن ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا من دخول عكا عام 1191، والتي كانت خاضعة لسيطرة المسلمين، ومع هذا الدخول سقطت المدينة في يد الصليبيين.

إدريس ديبي رئيسًا للتشاد

في مثل هذا اليوم عام 1996، أعيد انتخاب الرئيس إدريس ديبي رئيسًا لجمهورية تشاد، وهو رئيس تشاد ورئيس حركة الإنقاذ الوطنية، ينتمي لقبيلة الزغاوة التشادية-السودانية، أًرسل إلى فرنسا للتدريب، وعاد إلى تشاد في 1976، أصبح مواليا للجيش وللرئيس فليكس معلوم، دب خلاف بينه وبين حسين حبري رئيس تشاد الأسبق، واتهمه حبري بالتخطيط لانقلاب.

قام بتعديل الدستور وبموافقة شعبية عارمة، حيث رشح نفسه لفترة رئاسية ثالثة، مما أثار استياء المعارضة، ووصفت فترة رئاسته "بالاستقرار الأمني والتحسن الاقتصادي الملموس"، حسب آراء بعض المواطنين حيث يتمتع بشعبية عارمة بين أوساط قبيلة الزغاوة.

ويعد وصوله للحكم فترة انتقالية بين الدكتاتورية إلى الديمقراطية ومن إنجاراته استخراج البترول التشادي عام 2003 وكذلك في عهده انطلقت أول قناة فضائية للتلفزيون التشادي عام 2009 .

فرنسا تفوز بكأس العالم

و12 يوليو 1998، فاز المنتخب الفرنسي لكرة القدم ببطولة كأس العالم المقامة على أرضه بعد تغلبه على بطل العالم المنتخب البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ميلاد مهدي عاكف

ومحمد مهدي عاكف من مواليد 12 يوليو 1928، وهو المرشد العام الاسبق لجماعة الاخوان وهو المرشد العام السابع للجماعة وقد تولى هذا المنصب بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في يناير عام 2004 .

يعد محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة عندما لم يرغب في الاستمرار في موقع المرشد العام، فانتخب الدكتور محمد بديع خلفا له ، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة، تُوفي في 22 سبتمبر عام 2017م عقب تدهور صحته في أحد سجون مصر.

ميلاد مظهر أبو النجا

والفنان مظهر أبو النجا من مواليد 12 يوليو 1941 في الدقهلية، عمل موظفا في شركة كابو للنسيج بالإسكندرية، ثم إتجه إلى المسرح. وعمل في العديد من المسرحيات التي أنتجها وقام ببطولتها محمد نجم من بين مسرحياته: موزة وتلات سكاكين وزوج في المصيدة.

انتقل عام 1971 إلى مسرح الريحاني وقدم كممثل: "باي باي" و"الملاك الأزرق و"الأخوة الأندال" ولقد اشتهر بعبارة اعتمد عليها في إحداث الضحك هي "يا حلاوة"، من أهم أفلامه: "لمؤاخذة يا دعبس" و"المشاغبون في البحرية و"المخطوفة" و"الغني والفقير".

توفي مظهر أبو النجا صباح الاثنين 1 مايو 2017 بأحد المستشفيات الخاصة، عن عمر يناهز 75 عاماـ بعد صراع مع المرض حيث عانى من مرض الفشل الكلوي في الفترة الأخيرة قبل وفاته.