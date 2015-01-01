"الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن ذروة الموجة الحارة وانخفاضها

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن اليوم هو ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، حيث تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة، و41 درجة على الإسماعيلية والسويس.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الموجة الحارة ستنكسر غدًا، وستقل درجة الحرارة نحو 3 درجات، وكذلك ستنخفض نسبة الرطوبة عن اليوم.



ونوه بأن أعلى درجة حرارة وصلنا لها العام الماضي خلال فصل الصيف كانت 38 درجة، بينما وصلت أعلى درجة حرارة في فصل الصيف حتى الآن إلى 41 درجة.

