ميليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الحديدة





شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، قصفاً مدفعياً عشوائياً على تجمعات للمدنيين في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية لموقع "سبتمبر نت" الإخباري اليمني إن "ميليشيا الحوثي قصفت بالهاون أحياء مدنية بحي منظر في مديرية الحوك جنوب المدينة".





وأضافت المصادر "أن قذائف الميليشيا سقطت بالقرب من منازل المواطنين وسط أكبر تجمع سكني".





وذكرت المصادر "أن القصف أسفر عن إصابة الطفل نافع ناصر عبده عشرة أعوام، بإصابات متفاوتة".