خطة بديلة لريال مدريد من أجل ضم بوجبا
الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:30 ص
مصطفي صابر
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد يدرس خطة خاصة من أجل الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في النتقالات الصيفية الحالية.
وتبعاً لراديو "كادينا سير" إن النادي الملكي لن يسعى لجلب بوجبا إلا بعد حصد 100 مليون يورو من بيع اللاعبين في قائمة الفريق حالياً خاصة وأن المرينجي أنفق على الصفقات الجديدة حتى الان 400 مليون يورو.
وأوضحت الكثير من التقارير إلى أن المرينجي في طريقه للتخلص من ماريانو دياز و رودريجيز ولوكاس فاسكيز وداني سيبايوس و في المركاتو الحالي.
وتدرك إدارة ريال مدريد أن اكبر عقبة في صفقة بول بوجبا هي أن ادارة الشياطين الحمر لا يريد الاستغناء عنه، ولذلك لا يتعجل الملكي صوب إبرام التعاقد مع نجم الفريق.
وأشارت الى أن الصفقة قد تتم في الأيام المقبلة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي في أو إسبانيا،إنجلترا خاصة، وأن الملكي قام بضم العديد من الأسماء المميزة، والتي يحتاج الفريق لجهودها بصورة أكبر من بوجبا مثل النجم البلجيكي هازارد.
وأختتمت الإذاعة بأن الملكي لم يعجبهم تصريحات وكيل بوجبا،مينو رايولا الخاصة بأن الجميع يعلم أين سيلعب بوجبا في العام المقبل، وذلك لأنها توتر المفاوضات بين الريال ومانشستر يونايد.
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