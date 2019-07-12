أسعار الأسماك اليوم الجمعة 12/7/2019
الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:15 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
تستعرض بوابة الفجر أسعار الأسماك اليوم الجمعة، والتى شهدت تراجع في أسعار السمك البلطي ليتراوح سعر "نمرة 1" ما بين 37 و45 جنيهًا، والبلطي "نمرة 2" سعر 32 جنيهًا، والبلطي الأسواني 35 جنيهًا، والبوري "نمرة 2" 38 جنيهًا، والبوري "نمرة 1" سجل سعرًا يتراوح بين 39 و45 جنيهًا، والكابوريا 150 جنيهًا، والمرجان 45 جنيهًا، في حين أن المكرونة الخليجي سجل 39 جنيهًا، وسمك المكرونة السويسي بلغ 66 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 28 جنيهًا.
كما سجل سعر كيلو الجمبري "نمرة 1" نحو 320 جنيهًا، والجمبري "نمرة 2" بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بين 85 و165 جنيهًا، والدنيس 90 جنيهًا، والبربون 35 جنيهًا.
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطي ما بين 30 و90 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض ما بين 50 و66 جنيهًا، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 حتى 20 جنيهًا، وسعر سمك الثعابين من 50 إلى 150 جنيهًا، والسبيط من 90 حتى 190 جنيهًا، وسجل سعر الكابوريا من 30 إلى 150 جنيهًا.
Advertisements
المزيد عن: سوق السمك سعر سمك المكرونة سعر الكابوريا سعر الجمبري سعر البورى سعر البلطى تراجع اسعار السمك اسعار الاسماك