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أحمد فهمي: "استغليت اسم عمل ناجح للزعيم عادل إمام لضمان نجاح الواد سيد الشغال"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:14 ص
أحمد فهمي: استغليت اسم عمل ناجح للزعيم عادل إمام لضمان نجاح الواد سيد الشغال
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قال الفنان أحمد فهمي، إنه لا ينكر استغلاله اسم عمل ناجح للزعيم عادل إمام خلال موسم السباق الرمضاني الماضي، عند تقديمه مسلسل "الواد سيد الشحات".

وأكد في تصريحات صحفية، أنه يشرفه أن يقترب من أي عمل للزعيم له بأي طريقة، فأي شيء يقترب من عادل إمام ينجح ويحفظ الناس اسمه، وهذا كان المقصود من اسم المسلسل، أن يظل عالقاً في أذهان الناس. 

وأشار إلى أن المسلسل فى البداية كات اسمه "آدم فاميلي"، ووجدنا أن الاسم نخبوي بعض الشيء وبه كلمة غير عربية، وقد لا يحفظه الناس، وبعدها فكرنا في أن اسم البطل "سيد الشحات" ففكرنا أن نستخدم الاسم في العنوان لمزيد من الجاذبية، وفعلاً بمجرد عرض الاسم في وسائل الإعلام حدثت ردة الفعل التي توقعناها.

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