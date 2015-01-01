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Mother’s Daughter لـ مايلي سايروس تخيب آمال جمهورها!

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:59 ص
Mother’s Daughter لـ مايلي سايروس تخيب آمال جمهورها!
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طرحت النجمة العالمية مايلي سايروس كليب Mother’s Daughter، وهو الكليب الذي ظهرت به والدة مايلي "تيش".

واحتوى الكليب على العديد من المشاهد الجريئة، إضافة إلى أن الكليب ضم العديد من الشخصيات العامة منهم عارضات أزياء من النساء مثل فينديلا كريسبوم وآرون فيليب والمتزلجة لاسي بيكر والممثلة أنجلينا دوبليسا.

وفشل الكليب في تحقيق أرقام قياسي عرى غرار كليبات سايروس الناجحة، حيث لم تتجاوز مشاهدات الكليب بعد أسبوع من عرضه الـ 30 مليون مشاهدة.
 

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