أول تعليق لأصالة على النجاح الجماهيري الضخم لحفلها الغنائي في السعودية
الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:58 ص
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عبرت المطربة السورية أصالة، عن سعادتها الشديدة بنجاح الحفل الغنائي الضخم الذي أحيته بمنطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية.
وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" قائلة: "سعدت جدًا بحفل الباحة،، وبتمنّى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها السّاحره وناسها الكرام الطيّبين".
وشهد الحفل حضورًا جماهيرًا ضخمًا من عشاق المطربة أصالة ومحبيها الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.
ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، بينما قدمت أصالة عددًا من أغنيها الشهيرة من بينها "خانات الذكريات، بعدك عني، شاغل بالي، بكرة أحلى، أكتر، بناء على رغباتك، أنا بتخان، الحقيقة".
كما قدمت: " يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، سؤال بسيط".
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