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يوفنتوس يحدد سعر هدف برشلونة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:14 ص
يوفنتوس يحدد سعر هدف برشلونة
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مني العوضي
 
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حدد نادي يوفنتوس الإيطالي، سعر بيع لاعبه جواو ​كانسيلو​ الذي يلعب في خانة الظهير الأيمن ويعد من اللاعبين المطلوبين من كبار أوروبا هذا الصيف. 


وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كانسيلو يلقى اهتمام من ناديي مانشستر سيتي و​برشلونة​ الاسباني الذين يسعون لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي يوفنتوس قد طلب الحصول على مبلغ 60 مليون يورو في مقابل التخلي عن اللاعب البرتغالي كانسيلو هذا الصيف.


فيما ذكرت الصحيفة البريطانية أن هناك صراع خاص ما بين الثنائي الأوروبي حيث يريد نادي برشلونة التعاقد مع جواو كانسيلو وذلك لتعويض رحيل مواطنه نيلسون سيميدو المحتمل.
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