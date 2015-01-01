يوفنتوس يحدد سعر هدف برشلونة

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي، سعر بيع لاعبه جواو ​كانسيلو​ الذي يلعب في خانة الظهير الأيمن ويعد من اللاعبين المطلوبين من كبار أوروبا هذا الصيف.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كانسيلو يلقى اهتمام من ناديي مانشستر سيتي و​برشلونة​ الاسباني الذين يسعو ن لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي يوفنتوس قد طلب الحصول على مبلغ 60 مليون يورو في مقابل التخلي عن اللاعب البرتغالي كانسيلو هذا الصيف.