ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لاستمرار صرف السلع لأصحاب البطاقات اليوم

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:05 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لاستمرار صرف السلع لأصحاب البطاقات اليوم
بطاقات تموينية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، وذلك من خلال فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة .

وكانت وزارة التموين، قد أكدت إن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من السلع التموين المُدعمة كما يوجد 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، وأنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.

وأضافت الوزارة، أنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليونًا في الخبز، متابعة: "وحتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
3
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
الجزائر
مدغشقر
0
x
21:00
2
تونس