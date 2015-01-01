طه الخنيسي يكشف حقيقة تطور مستوى منتخب تونس

حجز المنتخب التونسي مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره مدغشقر، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ستاد السلام.

وقال المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت": "الحمد لله على تأهلنا إلى الدور نصف النهائي، بعد فترة طويلة استمرت لخمسة عشر عامًا".





وأضاف: "كنا موفقين في إدارة المباراة والسيطرة على مجرياتها، ومستوى الفريق يتطور في كل مباراة عن الأخرى، خاصة منذ تأهلنا لدور الستة عشر، والسبب يرجع لمراجعة كل لاعب لأدائه في دور المجموعات وتحمل كل لاعب لمسئولية النتائج السلبية".





واختتم : "المنتخب السنغالي قوي جدًا ويمتلك عناصر قوية في مختلف المراكز، ولكن نحن نتميز باللعب بروح الفريق والجرينتا التي يمتلكها اللاعبين، ونسعى لتخطي عقبة السنغال والوصول للمباراة النهائية".